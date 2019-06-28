"Сестричка" Началовой Исаева выставила целовавшую могилу дочь
Анна Исаева и сама давно стала звездой – на ее страницу в социальной сети Instagram подписано 35 тысяч человек! У нее есть и поклонники, которые следят за всем, что происходит в насыщенной событиями жизни "сестрички" Юлии Началовой.
Накануне у нее был скорбный день – 27 июня, ровно семь лет назад, не стало ее отца. "Я часто разговариваю с ним, – плачет Исаева. – Знаю, что именно он бы мне ответил. Сейчас еду по Кремлевской набережной, слева – здание "Роснефти". Помню, как маленькой девочкой ходила к нему туда в кабинет на работу. Он 11 лет работал на избирательной должности и писал всевозможные программы и бизнес-планы конференций, президиумов, всю литературу, сопровождавшую работу профсоюзов России. Заместитель председателя профсоюза России по нефти и газу, папа, его путь и достижения для меня были очень важны. Я же, встречно, была его предметом гордости, особенно после моего поступления в аспирантуру".
"Он ушел из семьи, когда мне было 18, брату 14, а сестренке всего шесть. И, тем не менее, его вклад в мое развитие и знания неисчерпаемы. Я иногда сдавала экзамены безо всякой подготовки, просто поболтав с ним на заданную тему. Спасибо за все!" – резюмировала Исаева.
Публикация растрогала поклонников Анны Исаевой и ее подопечной Юлии Началовой. "До слез!", "Достойная дочь своего отца", "Папа вами бы гордился", – пишут они.
На своей странице в Instagram Анна Исаева выставила и фотографию своей дочери Марианны, которая целует установленный на могиле памятник деда...
Ранее в интервью "Дни.ру" Исаева заявила: "Думаю, Юля Началова смотрит сейчас с небес и радуется успехам моей дочери. Она всегда была к ней внимательна, помогала мне, когда Марианна сильно заболела. Жаль, конечно, что Юля так рано нас оставила, не увидит мою дочь взрослой, не погуляет на ее свадьбе, как хотела. Но я уверена, что она стала ангелом и будет всем нам помогать".
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