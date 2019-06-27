Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей
Принц Уильям посетил организацию The Albert Kennedy Trust. Она занимается оказанием помощи бездомным представителям ЛГБТ-сообщества. Герцог Кембриджский посочувствовал своим собеседникам, отметив, что знает, какое они испытывают давление со стороны общества.
Принц Уильям признался, что нервничает, отвечая на на вопрос относительно сексуальной ориентации своих детей – но не из-за того, что его сын может стать геем. "Я нервничаю не потому, что я беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем", – заявил Уильям. И пояснил, что его беспокоит реакция общественности на возможное решение наследника, передает ITV News.
Тем временем найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной. Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна. Жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Миддлтон очень плохо переносит езду в карете.
Watch the moment Prince William reveals why he is 'nervous' about the pressure his children may face if they came out as gay or lesbianhttps://t.co/Zyae8CoGwm pic.twitter.com/h0xbKgIyzA— ITV News (@itvnews) 26 июня 2019 г.
Врачи говорят, что пока не существует способа побороть болезнь супруги принца Уильяма. Однако медики активно работают над этой проблемой.
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