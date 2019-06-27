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Шоу-бизнес

Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Принц Уильям поддержит выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация. Герцог Кембриджский перенервничал, отвечая на вопрос журналистов.
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Принц Уильям посетил организацию The Albert Kennedy Trust. Она занимается оказанием помощи бездомным представителям ЛГБТ-сообщества. Герцог Кембриджский посочувствовал своим собеседникам, отметив, что знает, какое они испытывают давление со стороны общества.

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Принц Уильям признался, что нервничает, отвечая на на вопрос относительно сексуальной ориентации своих детей – но не из-за того, что его сын может стать геем. "Я нервничаю не потому, что я беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем", – заявил Уильям. И пояснил, что его беспокоит реакция общественности на возможное решение наследника, передает  ITV News.

Тем временем найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной. Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна. Жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Миддлтон очень плохо переносит езду в карете.

Врачи говорят, что пока не существует способа побороть болезнь супруги принца Уильяма. Однако медики активно работают над этой проблемой. 

Автор: Андрей Евлампиев27 июня 2019, 10:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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