Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей

Принц Уильям поддержит выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация. Герцог Кембриджский перенервничал, отвечая на вопрос журналистов.

Принц Уильям посетил организацию The Albert Kennedy Trust. Она занимается оказанием помощи бездомным представителям ЛГБТ-сообщества. Герцог Кембриджский посочувствовал своим собеседникам, отметив, что знает, какое они испытывают давление со стороны общества.

Принц Уильям признался, что нервничает, отвечая на на вопрос относительно сексуальной ориентации своих детей – но не из-за того, что его сын может стать геем. "Я нервничаю не потому, что я беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем", – заявил Уильям. И пояснил, что его беспокоит реакция общественности на возможное решение наследника, передает ITV News.

Тем временем найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной. Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна. Жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Миддлтон очень плохо переносит езду в карете.

Watch the moment Prince William reveals why he is 'nervous' about the pressure his children may face if they came out as gay or lesbianhttps://t.co/Zyae8CoGwm pic.twitter.com/h0xbKgIyzA — ITV News (@itvnews) 26 июня 2019 г.

Врачи говорят, что пока не существует способа побороть болезнь супруги принца Уильяма. Однако медики активно работают над этой проблемой.

