Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей

Принц Уильям посетил организацию The Albert Kennedy Trust. Она занимается оказанием помощи бездомным представителям ЛГБТ-сообщества. Герцог Кембриджский посочувствовал своим собеседникам, отметив, что знает, какое они испытывают давление со стороны общества.

Принц Уильям признался, что нервничает, отвечая на на вопрос относительно сексуальной ориентации своих детей – но не из-за того, что его сын может стать геем. "Я нервничаю не потому, что я беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем", – заявил Уильям. И пояснил, что его беспокоит реакция общественности на возможное решение наследника, передает ITV News.

Тем временем найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной. Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна. Жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Миддлтон очень плохо переносит езду в карете.

