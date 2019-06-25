Похоронившая Караченцова Поргина рассказала о новом муже
В актерской среде ходят слухи о том, что Людмила Поргина после смерти своего мужа Николая Караченцова намерена сыграть вторую свадьбу. Журналисты связались с вдовой легендарного артиста.
"Кто может быть равным моему Коле по уму, таланту и энциклопедическим знаниям? Он был уникальным человеком, второго такого трудно найти. Кроме того, у меня есть сын, невестка, внуки, пять кошек и четыре попугая! Мне есть чем заниматься", – отрезала Людмила Поргина.
Вдова Николая Караченцова убеждена, что даже гипотетически новая свадьба в ее жизни невозможна. "Поймите, любовь бывает один раз в жизни. Такая сильная, от которой просто сносит крышу и которая дарит счастье. А лишь бы и как бы – нам не надо. У нас и так все есть и будет прекрасно!" – цитирует артистку "Собеседник".
Людмила Поргина заявила, что чувствует, будто Николай Караченцов всегда рядом с ней, несмотря на то, что умер осенью прошлого года. "Коленька все время мне снится. Перед операцией приснился, когда мне врачи собирали руку, и сказал: "Не волнуйся, все будет хорошо!" Вообще, он ко мне почти каждую ночь приходит во снах. Говорит: "Ничего не бойся, держись и улыбайся!" Я по этому принципу и стараюсь жить. Коля все время со мной и никуда не уходит", – рассказала Людмила Поргина.
Напомним, Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября 2018 года в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил сутки до своего дня рождения. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
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