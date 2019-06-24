"Намекает?": россияне заподозрили Бузову в беременности
Звезда разместила ролик, на котором танцует на траве. На кадрах певица в купальнике и шортах соблазнительно двигается под свою песню "Бери меня".
Пост Ольга Бузова сопроводила короткой подписью: "Берименя" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Знаменитость ввела фанатов в заблуждение.
Невнимательные подписчики прочли комментарий Ольги неверно и решили, что та хочет поделиться новостью о беременности, передает Пятый канал. Фолловеры один за другим стали писать, что чуть было не поздравили певицу с пополнением.
"Я одна сначала прочитала "беременная"?", "Показалось, что беременна", "Мне сначала показалось беременная, а не бери меня", – практически одинаково высказались поклонники Ольги Бузовой. Некоторые посчитали, что таким завуалированным способом артистка намекает на интересное положение.
Однако многие сразу поняли, что речь не об этом. "Сколько же людей, не умеющих читать", – цитирует одного из фолловеров РИА ФАН. Отметим, что это не первый раз, когда фанаты Ольги Бузовой распространяют слухи о ее беременности.
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