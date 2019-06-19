"У нее на лице все написано": сын Алибасова отказался делиться наследством с сестрой
Вопреки правилам представители шоумена огласили список лиц, которых он сделал наследниками. Выяснилось, что своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер отписал земельный участок в Московской области и ценные бумаги стоимостью два миллиона долларов.
Ветераны коллектива "На-На" в накладе тоже не остались – Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин получат права на группу. Правая рука Бари Алибасова Сергей Моцарь в случае чего станет владельцем любимого кота шоумена, а сыну продюсер завещал свои квартиры в Мерзляковском переулке.
После оглашения документа объявился еще один претендент на наследство пока еще живой звезды. Оказывается, за роскошные апартаменты основателя легендарной группы собирается бороться его дочь Вера, которая проживает в Киеве. Однако Бари Алибасов – младший не боится соперничества с сестрой.
"О, Вера – прекрасная женщина! Когда я ее увидел, сразу понял: это моя сестра, алибасовская порода! У нее на лице все написано. Но если отец не упоминает ее в завещании, это его дело", – заявил сын основателя группы "На-На".
Алибасов-младший намекнул, что делить имущество с сестрой не намерен. Он всегда готов принять Веру в своем доме, но только как гостью. "Пусть Вера в любой момент приезжает ко мне в гости в Москву, я приму ее как родную. И если надо будет, помогу без всякого отцовского наследства", – цитирует отпрыска Бари Алибасова сайт "Комсомольская правда".
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