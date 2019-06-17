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Шоу-бизнес

Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Со дня смерти Юлии Началовой минуло уже три месяца. Родные и поклонники певицы до сих пор не могут оправиться от шока. В стрессовом состоянии пребывает и пресс-секретарь артистки Анна Исаева. Юля считала ее своей сестричкой.
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"У меня с Виктором Началовым (отец певицы. – Прим. ред.)  сходятся мысли: нам всем кажется, что Юля в отъезде, – сообщила Анна. – Для него она как будто на гастролях. Для меня – будто улетела в Америку, она обычно летала туда надолго. Не могу представить себе, что ее нет на самом деле".

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Юлия Викторовна Началова певица

"Помню, как узнала о трагедии. Я ехала за рулем по Подушкинскому шоссе, в машине сидела дочь. Это было днем 16-го марта, задолго до того, как об этом узнали остальные, – всхлипнула Исаева. – Яркой вспышкой – сказанное мне тихим голосом няни: "Аня, она умерла..." Минута недопонимания. И вдруг мы кричим друг другу в трубку! Орем! У меня громкая связь в машине – моя дочь Марианна пугается, не понимает, почему так кричат! Я навсегда запомнила поворот, на котором находилась в тот момент".

Анна оказала родным певицы бесценную помощь во время похорон, поддерживает их и сегодня. А недавно умершая Началова явилась во сне своей "сестричке".

"Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась и опять несла. Спросила у сведущих, в чем смысл сна – ты, говорят, ее поддерживаешь. Понятно, что я всегда поддерживала ее начинания при жизни, но теперь пришло время, и я поддерживаю ее во сне, а ее родные несут свой тяжелый, немыслимо тяжелый крест", – отметила Исаева. 

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Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Это признание довело до слез многих поклонников Юлии Началовой. Они считают, что по-настоящему народная артистка с небес все видит и радуется, что у нее при жизни была такая верная подруга, такой талантливый пресс-секретарь и просто хороший человек.

Автор: Иван Губкин17 июня 2019, 08:03
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Проф. Д. Ш. Сатанюкин
Ответить
Ага, и размахивает отпиленной ногой😃😃😃
Гость
Ответить
Врунам нужно иметь хорошую память, а у Исаевой совсем с головой плохо.
Забыла уже, как в тот момент, когда в прессе уже сообщали о смерти Началовой, она строчила очередной, но на сей раз последний пост о том, что у Юли тяжелое, но стабильное положение?
Прохиндейке Исаевой глумливый пиар на костях своей "сестрички" ещё не надоел?
Доколе можно устраивать этот шабаш?
Остановись, Исаева, прекрати нести... чушь!
Гость
Ответить
ГостьЭто специально делает Исаева и родственники Началовой, создают искусственный ажиотаж вокруг смерти
Исаева! А одно место ты Началовой не вытирала во сне. У тебя не все нормально с головой кто пишет такие вещи в интернете. Прекрати пиариться на Началовой.
противно, когда бездарный пиар-директор " пляшет на костях"несчастной женщины , надо прекратить писать бред и лучше исполнять свою работу , при жизни надо было помогать великолепной певице, а сейчас уже поздно!
Гость
Ответить
сходи в церковь постав свечку не неси ересь пиар хоть как кому это интересно лучше к психиатру пока всё не запущено может успеют помочь
ГостьЭто специально делает Исаева и родственники Началовой, создают искусственный ажиотаж вокруг смерти
Ответить
Исаева! А одно место ты Началовой не вытирала во сне. У тебя не все нормально с головой кто пишет такие вещи в интернете. Прекрати пиариться на Началовой.
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