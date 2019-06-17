Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой

Со дня смерти Юлии Началовой минуло уже три месяца. Родные и поклонники певицы до сих пор не могут оправиться от шока. В стрессовом состоянии пребывает и пресс-секретарь артистки Анна Исаева. Юля считала ее своей сестричкой.

"У меня с Виктором Началовым (отец певицы. – Прим. ред.) сходятся мысли: нам всем кажется, что Юля в отъезде, – сообщила Анна. – Для него она как будто на гастролях. Для меня – будто улетела в Америку, она обычно летала туда надолго. Не могу представить себе, что ее нет на самом деле".

"Помню, как узнала о трагедии. Я ехала за рулем по Подушкинскому шоссе, в машине сидела дочь. Это было днем 16-го марта, задолго до того, как об этом узнали остальные, – всхлипнула Исаева. – Яркой вспышкой – сказанное мне тихим голосом няни: "Аня, она умерла..." Минута недопонимания. И вдруг мы кричим друг другу в трубку! Орем! У меня громкая связь в машине – моя дочь Марианна пугается, не понимает, почему так кричат! Я навсегда запомнила поворот, на котором находилась в тот момент".

Анна оказала родным певицы бесценную помощь во время похорон, поддерживает их и сегодня. А недавно умершая Началова явилась во сне своей "сестричке".

"Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась и опять несла. Спросила у сведущих, в чем смысл сна – ты, говорят, ее поддерживаешь. Понятно, что я всегда поддерживала ее начинания при жизни, но теперь пришло время, и я поддерживаю ее во сне, а ее родные несут свой тяжелый, немыслимо тяжелый крест", – отметила Исаева.

Это признание довело до слез многих поклонников Юлии Началовой. Они считают, что по-настоящему народная артистка с небес все видит и радуется, что у нее при жизни была такая верная подруга, такой талантливый пресс-секретарь и просто хороший человек.