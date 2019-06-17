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Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Со дня смерти Юлии Началовой прошло три месяца. Невероятно, но поклонники верят, что на ее могиле происходят чудеса, устремляясь туда за исцелением и помощью.
прочитано 2411 раз

На могиле Юлии Началовой всегда многолюдно. Люди заряжают тут воду и крем, берут по горсти земли, чтобы добавлять в чай или суп, передавая из уст в уста, что-де она помогает от диабета, подагры и сепсиса. Это больше похоже на массовый психоз, но, как говорится в Евангелии от Матфея, по вере вашей да будет вам.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Сотрудники Троекуровского кладбища, где покоится Началова, рассказали корреспонденту "Дни.ру" о необъяснимом явлении. По их словам, несколько дней назад на могиле Юлии появился мужчина в инвалидном кресле. Он заплакал, положил цветы, помолился, а потом вдруг встал и пошел, отбросив коляску.

Впрочем, представители Русской православной церкви с недовольством относятся к подобным байкам. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попросил не создавать на ровном месте информационные поводы, касающиеся смерти Началовой: "Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти".

Помощница певицы Анна Исаева тоже высказалась о "святости" и экстрасенсорных способностях артистки. "Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней – не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет", – отметила она.

Однако получившим на могиле Юлии Началовой утешение и исцеление хочется верить в особую силу кумира. Они не оставляют надежд увидеть в центре родного для Началовой Воронежа храм в ее честь, а в Москве – памятник и названную именем выдающейся артистки улицу.

Автор: Иван Губкин17 июня 2019, 11:38
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В стране, где нет нормальной медицины, мракобесие берет на себя ее функцию.
Гость
Ответить
Дожили!
День святого Иоргена пора переименовать в день святой ИоргЮли Началовой!
Гость
Ответить
У Исаевой тоно пошла крыша, срочно в психушку, чтобы не трепала имя Началовой и дала упокоится ее душе! И писак таких статеек тоже нужно проверить на "мозги"! Придурки!
ВАСЬЯ
Ответить
Люди! Все на могилу началки землю жрать и кресты обсасывать.!
ВАСЬЯ
Ответить
Только конченные идиоты и кретины способны верить в святость проституки, алкоголички, наркоманки, аферистки, подохшей от СПИДа
ВАСЬЯ
Ответить
Иван Губкин, ты чего накурился что так тебе мозги отшибло. Это же надо так заколбасило. Такой бред писать.
ВАСЬЯ
Ответить
Это сколько же земли собрал инвалид, что встал и пошел. Это сколько же дней журналист обсасывал крест что написал такой бред. ?
1

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