Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой
На могиле Юлии Началовой всегда многолюдно. Люди заряжают тут воду и крем, берут по горсти земли, чтобы добавлять в чай или суп, передавая из уст в уста, что-де она помогает от диабета, подагры и сепсиса. Это больше похоже на массовый психоз, но, как говорится в Евангелии от Матфея, по вере вашей да будет вам.
Сотрудники Троекуровского кладбища, где покоится Началова, рассказали корреспонденту "Дни.ру" о необъяснимом явлении. По их словам, несколько дней назад на могиле Юлии появился мужчина в инвалидном кресле. Он заплакал, положил цветы, помолился, а потом вдруг встал и пошел, отбросив коляску.
Впрочем, представители Русской православной церкви с недовольством относятся к подобным байкам. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попросил не создавать на ровном месте информационные поводы, касающиеся смерти Началовой: "Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти".
Помощница певицы Анна Исаева тоже высказалась о "святости" и экстрасенсорных способностях артистки. "Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней – не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет", – отметила она.
Однако получившим на могиле Юлии Началовой утешение и исцеление хочется верить в особую силу кумира. Они не оставляют надежд увидеть в центре родного для Началовой Воронежа храм в ее честь, а в Москве – памятник и названную именем выдающейся артистки улицу.
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