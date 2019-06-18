Завещал только кота: замешанный в гей-скандалах помощник подвел Алибасова под удар
Оказалось, что лысый кот по кличке Чуча, которого шоумен в буквальном смысле боготворит, в случае чего должен достаться ассистенту Сергею Моцарю. Многие задались вопросом, кто же этот загадочный помощник.
За рубежом Сергея знают как человека, который когда-то руководил целым отделом в государственной корпорации "Уголь Украины". Поговаривают, что карьерных высот он добился, ублажая гендиректора компании. В 2014 году отношения у мужчин разладились, и Моцарь отправился покорять Москву.
В российской столице общие знакомые свели его с Бари Алибасовым. С тех пор между ними завязалась крепкая дружба.
Примечательно, что предприимчивый Моцарь пробовал силы не только в шоу-бизнесе. Сергей пытался найти свою нишу и в кино. В 2016 году под псевдонимом Alex Kof он снялся в американском гей-порно Barebackula, где сыграл демона.
Судя по всему, актерская карьера не задалась. По крайней мере, о других киноработах Моцаря пока не известно, сообщает "Экспресс газета".
Слухи о нетрадиционной ориентации помощника поставили под удар самого Бари Алибасова. Даже брак продюсера с актрисой Лидией-Федосеевой Шукшиной теперь многим кажется фикцией, особенно если учесть то, как происходила регистрация отношений.
Их свадьба состоялась в один день с бракосочетанием Сергея Моцаря и некой бизнесвумен. Шоумен и его помощник вместе появились в ЗАГСе, захватив с собой милых дам.
К слову, если допустить, что слухи о тесных взаимоотношениях Бари Алибасова и его помощника правдивы, получается, что продюсер завещал тому только кота. Из своего огромного состояния основатель группы "На-На" не выделил даже пары миллионов для человека, который был близок ему много лет.
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