Обобравший Алибасова мошенник покаялся и вернул часть денег

Близкие продюсера группы "На-на" смогли вернуть часть денег, полученных мошенником. Теперь решается судьба кота, которого выдавали за питомца Бари Алибасова.

Мужчина, который обманул помощника музыкального продюсера, пришел с повинной. Он рассказал, что очень нуждался в деньгах, поэтому обещанные за поимку кота Бари Алибасова 800 тысяч вскружили ему голову.

Незадачливый мошенник сегодня, 17 июня, сам связался с PR-директором группы "На-На" Вадимом Горжанкиным и попросил урегулировать вопрос. Обманщик покаялся, извинился перед Бари Каримовичем и его близкими.

Мужчина услышал о пропаже любимца продюсера – коте Чуче из прессы. Он вспомнил, что у родственников на даче живет такой же канадский сфинкс, и ему в голову пришла идея: выдать это животное за Чучу и получить деньги, передает "Экспресс газета".

"По его словам, близкие мужчины быстро поняли, куда пропал их кот, которого зовут Осирис. Для этого было достаточно услышать новости о Чуче. Видели неудачливого мошенника и соседи, когда он садился с котом в машину. Родственники потребовали вернуть животное и обещали обратиться в полицию, если этого не произойдет", – цитирует Горжанкина телеканал "360".

Отметим, что сам продюсер группы "На-На" пошел на поправку. Бари Алибасов отпущен врачами из столичной клиники. В настоящее время шоумен находится со своей супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Вскоре Бари Алибасова отправят в Казахстан на частном самолете.

