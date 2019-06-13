Очнувшийся Алибасов стал жертвой дерзкого мошенника

Близкие основателя группы "На-На" напоролись на мошенников. Бари Алибасов получил не того кота и лишился 800 тысяч.

В квартиру продюсера позвонил мужчина. Он заявил, что нашел кота Бари Алибасова – Чучу, который пропал два дня назад.

Неизвестный привез животное к подъезду и попросил побыстрее отдать ему обещанное вознаграждение – якобы торопился на поезд. PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин позвонил сыну шоумена, чтобы посоветоваться.

Бари Алибасов – младший согласился на передачу денег, однако попросил записать на видео момент возвращения питомца. Собеседник наотрез отказался, заявив, что не желает публичности. Не согласился он и подняться в квартиру. Прямо на улице незнакомец получил обещанные за поимку кота 800 тысяч рублей и исчез в неизвестном направлении.

Позже приехал помощник Бари Алибасова, который сообщил, что это не Чуча, а похожий на него лысый кот. Близкие продюсера группы "На-На" собираются обратиться в правоохранительные органы, сообщает телеканал "360".

"Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей. Вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота", – сообщил Горжанкин журналистам.

Напомним, что Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутав средство для промывки труб с йогуртом.

