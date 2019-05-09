Забавлявшийся с тремя девушками участник шоу "Дом-2" разгромил женскую спальню

Житель телестройки не на шутку разошелся. 30-летний Валерий Блюменкранц из шоу "Дом-2" устроил настоящую вакханалию.

В Сети появился анонс следующего выпуска проекта. Опубликованное в Instagram-аккаунте dom2_reality видео не оставило равнодушных. На нем звезда шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц резвится с тремя девушками.

Как похотливый самец орангутана, он скачет по женской спальне и кидается вещами. Участницы пытаются остудить мужчину, обливая газировкой. Однако Валерию удается отнять бутылку. После звезда шоу "Дом-2" устраивает красоткам душ из сладкого напитка. Забавляясь, участники не заметили, как разгромили помещение.

Меж тем поклонники проекта выразили мнение, что трутням, живущим на шоу "Дом-2", было бы не так весело, если бы они сами убирались. Они поделились эмоциями в комментариях.

"В мире животных 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А КТО УБИРАТЬ ТО БУДЕТ ПОСЛЕ ЭТИХ СВИНЕЙ", "Блин, и так у них постоянный бардак! Они еще и соками поливают.У них наверное и крысы и тараканы водятся. Пипец полный", "Валера вроде взрослый мужик,,когда начнет делом заниматься?Этот дом для лентяев и тунеядцев.У него дочь подрастает,а он все играет.Странно на это смотреть", "На лицо ужасные,добрые внутри,там живут несчастные люди дикари"😂😂почему то сразу песня вспомнилась😂", – писали поклонники шоу "Дом-2".