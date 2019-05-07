Пышка из "Дома-2" кардинально изменила имидж

Пышка из "Дома-2" жалуется на депрессию. Скандальная участница телестройки стала задумываться: а туда ли она идет? Избавиться от мыслей Саше Черно помогла резкая смена имиджа.



Пышка из "Дома-2" поразила подписчиков микроблога в Instagram. На новой фотографии поклонники едва узнали Сашу Черно. Звезда телешоу призналась, что таким способом борется с депрессией.

"У меня опять началась жутчайшая депрессия… Опять в голове-правильно ли я живу, туда ли я иду… Хочешь одного, знаешь как этого добиться… Но что-то или кто-то тебя постоянно тормозит и меняет твою жизнь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась скандальная участница реалити-шоу.

Звезде телепроекта очень хотелось услышать мнение подписчиков о своем новом имидже. Саша Черно нарастила волосы до плеч (до сих пор она носила короткую стрижку с выбритым виском). "Фото пока не очень, но как-то так. Вам нравится?" – с надеждой пишет под снимком пышка из "Дома-2".

Большинству поклонников новый стиль Саши понравился. Однако нашлись и те, кто раскритиковал ее эксперимент. "Страшнее атомной войны", – написал разочарованный комментатор.

Поводы для депрессии, кроме размышлений о смысле жизни, появляются и в результате общения девушки с супругом Иосифом Оганесяном. В созданном на телепроекте семействе часты жесткие разногласия и скандалы. Недавно Саша даже пыталась подать на развод.

На окончательный разрыв отношений пышка из "Дома-2" была настроена решительно. Однако когда Саша приехала в ЗАГС, выяснилось, что необходимо присутствие второго супруга. Девушка решила, что это знак свыше – и отказалась от радикального шага, пишет "Вокруг ТВ".