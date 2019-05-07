Пышка из "Дома-2" кардинально изменила имидж
Пышка из "Дома-2" поразила подписчиков микроблога в Instagram. На новой фотографии поклонники едва узнали Сашу Черно. Звезда телешоу призналась, что таким способом борется с депрессией.
"У меня опять началась жутчайшая депрессия… Опять в голове-правильно ли я живу, туда ли я иду… Хочешь одного, знаешь как этого добиться… Но что-то или кто-то тебя постоянно тормозит и меняет твою жизнь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась скандальная участница реалити-шоу.
Звезде телепроекта очень хотелось услышать мнение подписчиков о своем новом имидже. Саша Черно нарастила волосы до плеч (до сих пор она носила короткую стрижку с выбритым виском). "Фото пока не очень, но как-то так. Вам нравится?" – с надеждой пишет под снимком пышка из "Дома-2".
Большинству поклонников новый стиль Саши понравился. Однако нашлись и те, кто раскритиковал ее эксперимент. "Страшнее атомной войны", – написал разочарованный комментатор.
Поводы для депрессии, кроме размышлений о смысле жизни, появляются и в результате общения девушки с супругом Иосифом Оганесяном. В созданном на телепроекте семействе часты жесткие разногласия и скандалы. Недавно Саша даже пыталась подать на развод.
На окончательный разрыв отношений пышка из "Дома-2" была настроена решительно. Однако когда Саша приехала в ЗАГС, выяснилось, что необходимо присутствие второго супруга. Девушка решила, что это знак свыше – и отказалась от радикального шага, пишет "Вокруг ТВ".
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