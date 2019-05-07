Легенды "Дома-2" возвращаются на шоу ради его спасения
Сообщается, что накануне своего пятнадцатилетия нашумевший проект столкнулся с серьезным падением рейтингов. Нынешние жители шоу "Дом-2" больше неинтересны публике.
Осознав бедственное положение, продюсеры ТНТ решили пойти на хитрость. Поговаривают, что на телестройку вернутся ее бывшие участники, которые в свое время пользовались симпатией у зрителей.
Об этом рассказали экс-жители "Дома-2" – 21-летняя Розалия Райсон и 35-летний Андрей Шабарин. Пара покинула проект около года назад. Роза отметила, что на телестойке их и других звезд шоу очень ждут.
Меж тем с решением вернуться на Поляну Шабарин и Райсон не спешат: они пытаются понять, как к их появлению на экране отнесутся поклонники. Добавим, что официального подтверждения этой информации пока нет.
К слову, настоящие фанаты шоу "Дом-2" помнят, что несколько лет назад похожий слух уже ходил в Сети. На фоне сплетен о скором закрытии программы говорили о фильме, в котором снимутся легенды телестройки. Об этом сообщала другая звезда реалити Екатерина Токарева, которую впоследствии обвинили в желании пропариться за счет шоу "Дом-2". Об этом сообщает "Экспресс газета".
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