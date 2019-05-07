Дочь Началовой выступила против Алдонина

После смерти Юлии Началовой воспитанием ее 12-летней дочери Веры вплотную занялся отец, бывший муж певицы Евгений Алдонин. Мужчина много времени проводит с наследницей.

Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища. В последний путь артистку провожали друзья, поклонники и самые близкие родственники. Не остался в стороне даже ее бывший муж Евгений Алдонин.

После смерти певицы воспитанием ее 12-летней дочери Веры занялись родители Юлии, однако много времени стал уделять и отец. Несмотря на то, что у него давно уже другая семья, Евгений Алдонин старается внедрить в нее и дочь от прежних отношений. К примеру, недавно бывший муж Юлии Началовой с Верой, новой женой Ольгой и их сыном провели свободное время в Лужниках. Об этом стало известно после того, как Ольга опубликовала видео на своей страничке в Instagram.

Дальше – больше. Теперь в Сети появился ролик, как Вера и Евгений Алдонин сразились в настольный футбол. На видео, которое любезно предоставил телеканал ТВЦ, видно, как Вера, выступающая против отца, заразительно смеется во время игры. Ольга же, снимающая процесс на видео, объявила, что будет судьей.

Подписчики восхитились, что супруга Евгения Алдонина не только не препятствует его общению с дочерью от Юлии Началовой, а даже поддерживает его. Поклонники считают, что в компании близких людей девочке проще будет пережить потерю матери.

