Неугомонный Солнцев добил подставившую собственную дочь Алсу
Экс-участник "Дома-2" высказался на своей странице в Instagram. Он заявил, что эта тема для него не закрыта. Солнцев знает, что сейчас организаторы ищут ответ на вопрос, как голосовали за участников конкурса.
По словам шоумена, у певицы Алсу и ее мужа изначально был мощнейший административный ресурс. "Как ребенок миллионера и певицы оказался на конкурсе?", – заявил он. При этом Солнцев добавил, что все остальные дети изначально оказались в очевидной проигрышной ситуации. "Бессовестные зажравшиеся люди", – добил резким ругательством шоумен певицу Алсу.
Исходя из его логики, певица Алсу подставила собственную дочь под удар публики, разрешив участвовать в шоу "Голос. Дети". Ведь, можно предположить, что теперь из-за громкого скандала за Микеллой Абрамовой будет тянуться неприятный шлейф. Многие предполагают, что голосование было нечестным.
Отметим, что Солнцев уже не в первый раз нелестно высказывается о певице Алсу и ее семействе. Напомним, ранее шоумен заявил, что сама Алсу "не состоялась, как певица". Теперь же, после скандала с ее дочерью на шоу "Голос. Дети" на певческой карьере Алсу можно ставить крест – даже если выяснится, что голосование было честным. Напомним, что сейчас Первый канал с помощью специалистов из-за рубежа проводит расследование.
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