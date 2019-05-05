"Курам на смех": оголившую зад Бузову разнесли в пух и прах

Поющая ведущая в очередной раз эпатировала публику. Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале "Жара" в Дубае в слишком откровенном наряде.

Звезда выложила на своей странице в Instagram ролик из Объединенных Арабских Эмиратов. Ольга Бузова появилась на красной дорожке в прозрачном черном платье. Поклонники скандальной знаменитости возмутились отсутствием у нее этических норм.

На кадрах Ольга Бузова вальяжно расхаживает перед фотообъективами и видеокамерами, демонстрируя обнажающиеся сквозь наряд ягодицы. Пользователи соцсети посчитали, что певица ведет себя вызывающе, и высмеяли ее.

"Платье – бомба, но не в стране, где проживают мусульмане. Должно быть хоть какое-то уважение", "Девушку из деревни вывести можно, а деревню из девушки никогда", "Почему нельзя выйти спокойной и элегантно, как леди??? Почему нужно себя вести как обезьяна ??? Тебе нужно проучится хорошим манерам!", "Но должна быть в женщине хоть какая то загадка, голая бы вышла да и все. Какой нормальный мужчина посмотрит на такую женщину, которая голая ходит", "Оля, прикройте попу", "Я одно не пойму… Что она демонстрирует, да там снимают ее и смеются с нее. Неужели она сама не видит, что все это курам на смех…", – в пух и прах разнесли Ольгу Бузову фолловеры.

Напомним, ранее в интервью Ксении Собчак певица призналась, что после экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова в ее спальне был лишь один мужчина. Его имя Ольга Бузова не назвала. Поющая ведущая заявила, что не хочет иметь мужчину "для здоровья".