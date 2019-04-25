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Шоу-бизнес

"Припомню все": обиженная Бузова решила мстить Собчак

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram после выхода выпуска шоу "Осторожно, Собчак!" со своим участием. Ольга Бузова осталась недовольна тем, как Ксения Собчак смонтировала программу.
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На шоу певица бурно отреагировала на своей странице в Instagram. В откровенном интервью, вышедшем на YouTube, Ольга Бузова рассказала о карьерных амбициях, неудачах, провела экскурсию по своей квартире, а также призналась, сколько мужчин побывало в ее спальне после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Если Ксения Собчак осталась довольна проделанной работой, то героиня выпуска высказала недовольство итоговым монтажом. "Ксюша… Ксюша, время идет, а ты не меняешься. Уговаривала ты меня долго на интервью… Ждала я, ждала обещанного нашего "женского разговора", а получилось… смотрите сами, что получилось, по ссылкам в моих сторис", – написала звезда.

При этом Ольга Бузова отметила, что все равно любит Ксению Собчак, с которой они знакомы уже 15 лет "и много чего пережили" вместе. "Этот разговор я запомню навсегда! Я поведала о самом сокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе! Что из этого вышло, смотрите в новом выпуске "Осторожно Собчак!" на ее канале", – добавила знаменитость.

Кроме того, обиженная на то, что многое из сказанного осталось за кадром, Ольга Бузова решила отомстить светской львице. "Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений. Но знай, Ксюх, когда я у тебя буду брать интервью, припомню все", – написала знаменитость.

Ксения Собчак отреагировала на пост Ольги Бузовой. "Я, кстати, всегда пожалуйста – зови, и да, я тоже считаю, что разговор получился. Все 15 часов бережно храню, когда будешь получать народного артиста – опубликую все 15 часов, иначе уморим зрителя. Спасибо за интересную встречу!!!" – ответила Собчак бывшей коллеге по "Дому-2".

Автор: Валерия Нарская25 апреля 2019, 18:58
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