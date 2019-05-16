Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети"
Первый канал выступил с официальным заявлением. "Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", – цитирует отрывок из документа ТАСС.
Также "первая кнопка" пообещала усовершенствовать систему голосования и дополнительно защитить ее от стороннего влияния, чтобы впредь такого прецедента не возникало. В официальном заявлении телеканал подчеркнул, что проверка была организована для установления факта искусственного воздействия на голосование, а не для того, чтобы кого-то обвинить.
В связи с такими неожиданными событиями 24 мая состоится спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос. Дети". Об этом сообщил ведущий Первого канала, актер и шоумен Дмитрий Нагиев. "24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над i. Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми", – сообщил Дмитрий Нагиев в разговоре с РБК.
Напомним, проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
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