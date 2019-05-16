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Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети"

Кадр youtube.com
Согласно предварительным итогам расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", выявлены нарушения. Первый канал аннулировал результаты.
прочитано 3683 раза

Первый канал выступил с официальным заявлением. "Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", – цитирует отрывок из документа ТАСС.

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Также "первая кнопка" пообещала усовершенствовать систему голосования и дополнительно защитить ее от стороннего влияния, чтобы впредь такого прецедента не возникало. В официальном заявлении телеканал подчеркнул, что проверка была организована для установления факта искусственного воздействия на голосование, а не для того, чтобы кого-то обвинить.

В связи с такими неожиданными событиями 24 мая состоится спецвыпуск с участием всех финалистов шоу "Голос. Дети". Об этом сообщил ведущий Первого канала, актер и шоумен Дмитрий Нагиев. "24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над i. Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми", – сообщил Дмитрий Нагиев в разговоре с РБК.

Напомним, проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

16 мая 2019, 14:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Чумакову и Ковальчики на выход
Меладзе, Нагиев, Галкин, Пугачева, Лобода, Лоза и все известные люди, которые четко обозначили свою позицию - браво! Все неравнодушные люди, которые высказывали свое мнение в соц. сетях - браво! Оказывается справедливость можно отстоять. Даже на Первом канале.
Гость
Ответить
Не слышу воплей Пригожина и Валери про "бедну" девочку!
Гость
Ответить
Зара, Валерия, Устинская, Корелева,Киркоров, Пригожин...позор вам!
Гость
Ответить
Гость
Я буду голосовать в этот раз. И уж точно не за отпрыска алсу.
Ее надо вообще дисквалифицировать за такие накрутки!!!
Гость
Ответить
Это просто полный аут, спасибо Галкину, что вступился за детей. Алсу с муженьком просто бойкот за такие дела....
Гость
Ответить
Я буду голосовать в этот раз. И уж точно не за отпрыска алсу.
Гость
Ответить
Гость
Чумакову и Ковальчики на выход
Королеву и Бузову до кучи.
Гость
Ответить
Очень неожиданно. Но зато справедливо.
Гость
Ответить
Чумакову и Ковальчики на выход
Гость
Ответить
Даже не верится, что такое могло произойти. Честность и порядочность восторжествовали. Вот что значит голос народа. Жаль девочку, которой придётся всё вернуть, нечестно заработанное.
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