Скандал Гузеевой с мужем вырезали из "Давай поженимся!"
Нередко в рамках брачного шоу "Давай поженимся!" его ведущая Лариса Гузеева делится с коллегами, свахой Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной, короткими историями из личной жизни. Так случилось и в этот раз.
Лариса Гузеева в красках описала ссору с Игорем Бухаровым, продемонстрировав огненный характер. Актриса рассказала о том, как позвонила уехавшему в командировку мужу. Бухаров отвечал тихо и односложно, что сначала насторожило, а потом разозлило Гузееву: на просьбу признаться в любви благоверный ответил отказом.
Когда Игорь вернулся домой, Лариса встретила его "с двумя пистолетами" и устроила допрос. Тот пояснил, что не хотел говорить о чувствах, поскольку это несолидно – он "большой седой мужик".
Вспоминая эту историю, Гузеева употребила несколько крепких слов, и "неудобный" фрагмент вырезали из программы "Давай поженимся!". Однако в официальном аккаунте шоу в Instagram любой желающий может насладиться эмоциональным пересказом актрисы.
В начале 2017 года СМИ сообщили о разъезде Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова. Телеведущая рассказала об этом в эфире шоу "Давай поженимся!", уточнив, что живет у сына Георгия с дочкой Олей. Вскоре выяснилось, что причиной временного расставания супругов стал ремонт в загородном доме. Работы заняли полтора месяца.
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