"Стыдно признаться": смерть Началовой можно было предотвратить
Звезда эстрады 90-х певица Ирина Салтыкова в эфире канала "Россия 1" высказалась на тему трагической смерти своей коллеги Юлии Началовой. Салтыкова убеждена, что такого конца можно было избежать, если бы вовремя были приняты меры.
Салтыкова, в частности, считает, что Юлия могла бы начать курс лечения той же подагры еще несколько лет назад, при проявлении первых симптомах болезни. Однако певице помешало безденежье, уверена Ирина.
"Не было денег у человека! И было стыдно признаться. Есть возможности в мире вылечить все ее болезни, которые у нее произошли. Хотя бы подагру, которая была изначально", – заявила Салтыкова.
Другие гости студии поддержали точку зрения певицы. Так, адвокат Анатолий Кучерна подчеркнул, что если бы Началова располагала энной суммой, то могла бы пройти операцию или курс лечения в той же Германии, где врачи точно поставили бы ее на ноги.
Как писали "Дни.ру", Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Могила звезды до сих пор буквально утопает в цветах, венках, свечах, мягких игрушках. По словам работников кладбища, место захоронения певицы – самая посещаемая. Сюда каждый день приходят люди.
Телебосса спасают в реанимации
Балерина осталась в одиночестве в Москве
В этом уверена Ирина Салтыкова
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Мигранты..это зло?
Жениться лучше на мусульманке.
Задолбала Пугачева.
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
У Гордона жена таджик,ахаха
Почему все хотят изучать английский?
Почему девушка должна слушаться?
Колхозник командует Кремлём.
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Квартира Началовой Юлии
Я из Нальчика
Как вы относитесь к Лопыревой?
Про алкоголь
что такое шизофрения?
Хочу Ребенка
Меня сглазила подруга
Работа на первом месте
Больные отношения
Кушаю на ночь
Что с моим мужчиной ?
Вегетарианцы долго не живут
Изменил с коллегой
Много глупых парней
Пожелала смерти подруге
отношения
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))