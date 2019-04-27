"Не надо упоминать суставы": опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Голос Началовой уже тогда был крайне болезненный. Исполнительница не хотела, чтобы о ее проблемах узнали в прессе.
Началова хотела, чтобы все думали, будто она всего лишь натерла ногу от каблуков. "Не надо упоминать суставы. Сустав там не вздулся. Просто натерла ногу. Мне ее подлечили профессионально", – сказала Началова.
Более того, певица велела своей пиарщице привести в пример всех артистов, которых недавно показывали. "Лободу, Билана... Скажи, такое время года. Авитаминоз. Скажи, чтобы они (журналисты – Прим. ред.) не занимались враньем, ахиней. Не приписывали здоровым людям какие-то страшные болезни. Все понимают, что это делается за копейки. Мы все живые люди", – отметила Началова.
Ранее во время пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, журналист Денис Сорокин обратился к директору "Славянского базара в Витебске" Глебу Лапицкому с предложением как-то почтить память Юлии Началовой – объявить минуту молчания или сделать трибьют из кавер-версий ее песен. Музыкальный критик Сергей Соседов, который славится принципиальностью и правдолюбием, этого не стерпел.
"Вы в своем уме?! – закричал он. – Какой к черту концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более что певица очень посредственная! Лучше вспомните народного артиста СССР, композитора Игоря Лученка, которого не стало полгода назад! Вот он достоин!"
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