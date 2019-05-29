"Мимолетный чих-пых": Батрутдинов высказался об интиме с Бузовой
Звезды приняли участие в первом выпуске YouTube-шоу "Есть вопросы" на канале "DIRECT". Бузова и Батрутдинов, которых народная молва уже давно записала в любовники, рассказали свои самые сокровенные тайны.
Так, например, Ольга прямо спросила у собеседника: "Почему ты до сих пор со мной не переспал?", а после сама удивилась собственной дерзости. По словам певицы, она не представляла, что сможет произнести это в слух.
Тимур Батрутдинов явно был в замешательстве и не знал, как ответить. Он долго не мог подобрать слова.
"Для меня это очень ответственный момент. Если я один раз с тобой пересплю, то я должен второй, третий и четвертый раз спать только с тобой. Я не могу с тобой мимолетный чих-пых устроить. Для меня это ответственный момент, поэтому я затянул наш конфетно-цветочный период", – улыбался Батрутдинов.
Юморист также признался вокалистке, что одно их дружеское свидание могло закончиться интимом. Во время той встречи "с розовым винишком" он был в полной боеготовности, однако в итоге взял себя в руки.
"Главное было не оступиться. Мне же тебе потом в глаза смотреть. Главная моя задача в общении с тобой, это чтобы ты не испытала больше душевных переживаний. Я знаю, как близко к сердцу ты все принимаешь. Я с тобой аккуратен. Я дорожу тем, что у на есть. Если это будет просто пересып, то это подмочит основание нашего фундамента", – рассудил Тимур.
Ольга Бузова поблагодарила собеседника за заботу. "В нашем с тобой случае – это либо все, либо друзья", – добавила она.
Напомним, слухи о романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова ходят уже несколько лет. Звезды часто сами подогревают сплетни об этом, публикуя в соцсетях совместные фотографии.
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