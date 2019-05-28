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Помолодевшую Бузову приняли за школьницу

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Бузова удивила поклонников своим новым образом. Фанаты решили, что на снимке 15-летняя школьница.
прочитано 407 раз

Смена имиджа для Ольги Бузовой – привычное дело. Но на сей раз телеведущей удалось поразить подписчиков в Instagram – уж очень она помолодела.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Видимо, дело в том, что звезда отказалась от макияжа – и снялась в "натуральном" виде. А еще сменила прическу.

"Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что – не понимаем, ты опять новая! А я всего лишь стала ходить с прямым пробором", – пояснила изменения во внешности Ольга Бузова. Телезвезда обновила и цвет волос – артистка признается, что ей очень нравятся натуральные оттенки.

Естественная красота Ольги Бузовой не оставила фанатов равнодушными. Большинство отметили, что без макияжа звезда выглядит гораздо лучше – и моложе. "Ольга, вам очень хорошо без макияжа! Вы натурально красива!", "Бузова молодеет и молодеет, вот бы так же", "И сняла ресницы, вообще другой человек… даже помолодела что ли", "Ты здесь как девочка 15 лет", – восхищаются подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Тем временем выяснилось, что Ольга Бузова вернула далеко не все подарки бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Оказывается, певица все еще носит роскошные часы Rolex, которые футболист купил ей на 30-летие. Кроме того, на пальце Бузовой можно заметить колечко, также подаренное Дмитрием на одну из годовщин. 

Автор: Андрей Евлампиев28 мая 2019, 21:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая на 20 лет Бузова заявилась в Кремль

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Огромное спасибо тому, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/TEJ25S3 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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