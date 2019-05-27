"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение

Поющая ведущая трогательно обратилась к поклонникам и королю российской эстрады в Instagram. Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову выступить вместе на "Евровидении".

Артист по просьбе певицы получил за нее статуэтку на премии RU.TV. Ольга Бузова пояснила, что находится в туре, поэтому не смогла присутствовать на церемонии награждения в Москве. Она добавила, что очень ценит дружбу с Филиппом Киркоровым.

Бузова сделала артисту заманчивое предложение: "Ты, как и я, ничего и никого не боишься, идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты король, а я твоя королева. P.S. А по "Евровидению"... Может, там и презентуем наш дуэт?" Судя по всему, знаменитости готовят совместный творческий проект.

Добавим, что Ольга получила награду за самый лучший и самый огромный фан-клуб. "Эта премия больше всего описывает любовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное", - отметила певица в своем микроблоге.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова вместе с волонтерами очистила от мусора один из пляжей Краснодарского края. Она призвала подписчиков в Instagram сортировать отходы, отказаться от пластиковых пакетов и перестать сорить.

Пост звезды вызвал неоднозначную реакцию фолловеров. Поступок Ольги Бузовой многие посчитали показухой.