Бузова появилась на публике в подарке от Тарасова
Каждый раз, когда речь заходит о бывшем муже футболисте Тарасове, Ольга Бузова не может сдержать слез. По словам звезды, экс-супруг причинил ей слишком серьезную душевную рану: мало того, что разлюбил, так еще и забрал все, что когда-то дарил.
Меж тем журналисты выяснили, что не все презенты Ольга вернула Тарасову. Оказывается, певица все еще носит роскошные часы Rolex, которые футболист купил ей на 30-летие. Также иногда на пальчике Бузовой можно заметить колечко – это украшение также было подарено Дмитрием. Спортсмен приобрел ювелирное изделие на одну из годовщин.
Меж тем Ольга Бузова – дама вполне состоятельная. Звезда может позволить себе роскошь, поэтому презенты Дмитрия Тарасова она носит, скорее всего, из сентиментальных соображений.
Например, не так давно поющая телеведущая поделилась новостью – неизвестный воздыхатель подарил бриллиантовые браслеты-гвоздики от ювелирного дома Cartier. Одно такое украшение стоит около шести миллионов рублей.
Также Ольга Бузова может похвастаться небольшой коллекцией наручных часов. В будуаре знаменитости хранится парочка от Chanel – черного и белого цвета, на керамическом браслете с бриллиантами, а также изделие швейцарской мануфактуры Audemars Piguet – Millenary.
Самым дорогостоящим украшением Ольги Бузовой являются часы, украшенные стилизованными бабочками из сапфиров – Graff Classic Butterfly. Стоят они более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на портал AllTame.ru.
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