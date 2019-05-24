Взявшуюся за бутылку Бузову обвинили в показухе
Знаменитость предложила фолловерам поразмышлять над тем, как много пластика мы используем в повседневной жизни и, по возможности, сократить его употребление. При этом она сама продемонстрировала, что нужно делать.
Вместе с добровольцами Ольга Бузова убрала от пластиковых отходов и прочего мусора один из пляжей Краснодарского края. Певица выложила фото, на которых видно, как она собирает держит в руках пластиковую бутылку, несет полные мусорные пакеты и т.д. "Нас было совсем немного… а что, если мы объединимся? Только представьте, как быстро мы сможем сделать наш мир намного прекраснее!.." – призвала пользователей звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.).
Однако далеко не все оценили добрый порыв Ольги Бузовой. Некоторым показалось, что звезда играет на публику, обвинив ее в показухе. "Хорошо если от души, а тут видно, что за деньги показуха вся. Бизмесменша", "Что за постановка?", "Одна реклама, смешно", "Интересно, она чисто для фоток убирала мусор?", "Жаль, что это все только пиар", – обрушились с критикой на телеведущую пользователи соцсети.
Но преданные поклонники поддержали Ольгу Бузову. "Оля, умничка, что поддерживаешь такую важную тему! Мы почти отказались от пакетов", "Молодец. Пропагандируешь хороший пример на такую огромную аудиторию", – одобрили Ольгу Бузову фанаты.
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