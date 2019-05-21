Бумерангом вернется: Шепелев отреагировал на позорную измену

Тренер по танцам Максим Захаров угрожает расправой звезде сериала "Физрук" Андрею Крыжнему. Хореограф уверен, что его девушка – модель Мария Григорьева – изменяет ему с актером. В студии программы Дмирия Шепелева "На самом деле" Первого канала мужчины встретились лицом к лицу.

Вот уже несколько недель Максим Захаров караулит звезду российских сериалов у подъезда. Тренер хочет отвадить Крыжнего от возлюбленной. По словам хореографа, у него есть все основания для ревности, ведь когда-то Григорьева встречалась с ним будучи замужем.

"Я начал замечать, что она с тренировки приходит, как будто на свидании была. Я взял телефон незаметно, синхронизировал, чтобы видеть, кто ей присылает фото, с кем она общается. Мне стало известно, что она на такси посещает один и тот же адрес. Как оказалось, это адрес Андрея", – рассказал Захаров в программе "На самом деле".

После в студии появился Андрей Крыжний. Он опасается мести Захарова, поэтому пришел с охраной. Присутствующим артист поведал, что видится с Марией Григорьевой только в спортивном зале и между ними нет никаких отношений. В доказательство актер готов предоставить экспертам программы "На самом деле" свой телефон.

Также звезда сериала "Физрук" намекнула, что Максим ведет себя не совсем адекватно. Якобы он не раз становился свидетелем его агрессии по отношению к возлюбленной.

Сама Мария Григорьева долго отказывалась приезжать на съемки "На самом деле", но в последний момент передумала. Однако проверки на детекторе лжи девушке удалось избежать: Григорьева заявила о своей беременности.

Меж тем профайлер Сабина Пантус сомневается в искренности Марии. Гримерки эксперта и модели оказались рядом, поэтому Сабина слышала все, о чем говорила девушка. По словам профайлера, модель выпила несколько бокалов шампанского, поэтому явно врет, что ждет ребенка.

О поведении героев этого выпуска "На самом деле" высказался также полиграфолог Роман Устюжанин. Эксперт сообщил, что его пытались подкупить. Охранник Андрея просил исказить результаты предварительного тестирования и озвучить нужный.

Прямо в студии ток-шоу "На самом деле" звезда российских сериалов прошла проверку на детекторе лжи. После того как артиста подключили к аппарату, тот изменил свои показания. В итоге Андрей Крыжний признал, что состоял в интимной связи с Марией Григорьевой.

"Мы с ней пошли в кафе, выпили кофе. Она не хотела возвращаться домой в этот день. Так мы начали общаться. Я сюда пришел только ради нее, потому что она попросила", – отметил артист.

Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Кто как поступит, тому так бумерангом и вернется. Наверное, это как раз тот случай, когда это справедливо", – резюмировал шоумен.