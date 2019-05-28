"Никогда не забуду!": Киркоров благословил чемпиона
Филипп Киркоров щедро раздает свою энергию юным дарованиям. Поп-король приметил юного Руслана на церемонии вручения премии RU.TV. Певец побеседовал с танцором в присутствии журналистов и благословил мальчика.
"Филипп Киркоров спросил у сына, чем он занимается. Когда услышал, что бальными танцами, – сказал, что мальчик настоящий артист, положил правую руку ему на голову и благословил. Киркоров сказал, что Руслан очень симпатичный и харизматичный. Кто-то из журналистов спросил певца: не хотел бы он снять мальчика в своем клипе? Тот ответил: "Возможно", – рассказал "Дни.ру" отец юного дарования, известный азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев.
По его словам, Руслан очень любит Филиппа Киркорова. И благословение кумира стало незабываемым подарком. "Он мне сказал: "Папа, я этот день никогда не забуду, я самый счастливый человек – сам Киркоров сказал, что я очень харизматичный и будущий артист", – привел слова сына Рзаев.
По словам экстрасенса, у его сына есть мечта – он хочет представлять Россию на Олимпиаде. И Рзаев, как отец, приложит все силы, чтобы мечта сына осуществилась.
Как рассказал родитель юного танцора, Руслан занимается английским языком. Что же касается бальных танцев, то он достиг больших успехов, неоднократно побеждал в различных соревнованиях. Рзаев считает, что теперь успехи будут еще весомее: ведь знаменитые люди обладают мощной энергетикой и Филипп Киркоров через благословение передал ее мальчику.
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