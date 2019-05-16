Киркорова готовят в президенты "Евровидения"

Певица уверена, что поп-король мог бы возглавить конкурс "Евровидение". Ани Лорак считает, что Филипп Киркоров – идеально подходит на эту должность. У вокалистки уже есть сторонники.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян тоже за то, чтобы Филипп Киркоров занял этот почетный пост. Общественник готов посодействовать артисту в этом вопросе.

"Я поддерживаю призыв Ани Лорак, которая хотела бы, чтобы Филипп Киркоров стал президентом "Евровидения". Однако есть официальная процедура и не так просто россиянину возглавить эту структуру. Выдвинуть на этот пост его может только партия, которая получила свои мандаты в Европарламенте. Уже 25 мая пройдут европейские выборы. На сегодняшний день в президенты "Евровидения" официально выдвинута только моя кандидатура от латвийской партии "Новое согласие", которая участвует в выборах в Европарламент. С первого дня моего выдвижения я говорю о том, что вижу своим заместителем только Филиппа Киркорова, так как именно этот человек для меня является символом "Евровидения", не только в России, но и в мире. Более того, ради общего дела, я буду готов уступить пост президента "Евровидения" Филиппу Киркорову, если моя кандидатура будет утверждена после 25 мая", – рассказал Вадим Манукян "Дни.ру".

Напомним, певица Ани Лорак заявила, что поп-король – настоящий фанат вокального состязания. По ее словам, Филипп Киркоров готов отдать за "Евровидение" душу. Звезда уверена, что ее коллега, будет кайфовать на этой должности, ведь он влюблен в этот конкурс по-настоящему.