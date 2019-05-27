Киркоров с автоматом довел до инфаркта Дробыша
Филипп Киркоров в шапочке а-ля Тимати, черном костюме и с автоматом в руках вышел на улицы Санкт-Петербурга. Кадры со съемок появились в соцсетях и вызвали бурю восторга. Артист пообещал своим подписчикам в самом скором времени презентовать "новый экшн" – клип на песню "Лунный гость".
Подписчиков неожиданный образ Филиппа Киркорова озадачил. Некоторые нервно шутили. "Я подумал, в Чечне с концертом выступаешь что ли...", "Индийские актеры отдыхают и нервно курят!!", "Цвет настроения калашников!!!", – комментируют кадры пользователи.
Однако больше всех перенервничал продюсер Виктор Дробыш. У них с Филиппом Киркоровым недавно случился конфликт на почве отношения к артистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Продюсер как-то написал о том, что в Брунее геям грозит смертная казнь – и пожелал, чтобы Бруней победил на "Евровидении". По мнению Дробыша, тогда конкурс, который он называет "гей-парадом с элементами вокала", наконец, изменится, напоминает "Экспресс-газета".
Филиппу Киркорову комментарий Виктора Дробыша не понравился. Поп-король даже обиделся. Дробыш же, увидев певца с автоматом, решил, что пришел его смертный час. "Ты это че? Ты не ко мне, случайно собрался???", – написал испуганный продюсер. Киркоров многозначительно промолчал, оставив Дробыша в мучительных размышлениях о своей судьбе.
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