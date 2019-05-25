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У рассказавшего о педофилии Малахова нашелся защитник

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Известный журналист Антон Беккужев прокомментировал "Дни.ру" скандал, разразившийся после выпуска программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" о фотографе, продававшем в Сети снимки обнаженных девочек. Он считает, что телеведущий Андрей Малахов незаслуженно подвергся травле со стороны пользователей Сети.
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По мнению журналиста, больше всего русских людей объединяет либо общее горе, либо общий враг. "Если говорить об интернет-пользователях, то они чаще всего группируются именно по второму поводу. Хейтеры в сети любят найти жертву для травли, чтобы вылить на нее все негативные эмоции, скопившиеся за последнее время, – заявил Беккужев.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Он отметил, под раздачу "троллей из Сети" попала Мария Бабко, которая недавно стала героиней программы Андрея Малахова "Прямой эфир". "Когда девушке было всего десять лет, она подвергалась домогательствам со стороны фотографа-педофила. На мой взгляд, это ужасная трагедия, которая может наложить отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Кстати, именно это и произошло со многими жертвами насильника, которые до сих пор испытывают психологические проблемы", - констатировал журналист.

При этом он добавил, что к счастью, Маша – не из их числа. Сейчас девушка ведет активный образ жизни, пополняет блоги в социальных сетях и участвует в фотосессиях. "Казалось бы, можно только порадоваться за Бабко – она не впала в депрессию, а продолжила полноценную жизнь после столь страшного эпизода в биографии", – высказался Беккужев.

Однако интернет-хейтеры придерживаются другого мнения и гнобят Марию за то, что та якобы "не особо переживает из-за сложившейся ситуации". "Получается, девушка всю жизнь должна носить траур? По-моему, это прекрасно, что Маша не упала духом, а смогла найти в себе силы и воспрять. Просто представьте себя на ее месте! На мой взгляд, Бабко нужно поддерживать, а не унижать в комментариях", – возмутился журналист.

Антон Беккужев заявил, что рад, что программа Андрея Малахова осветила столь острую проблему и встал на его защиту от хейтеров. Ведь после выхода программы завсегдатаи соцсетей обвинили Андрея Малахова в рекламе детской порнографии.

"Предотвратить действия подобных насильников можно лишь таким образом. Если маньяк будет знать, что его жертвы не станут молчать, это сможет его остановить. Думаю, главный урок здесь следует вынести родителям, которые должны быть более внимательны к своим детям, интересоваться, что происходит в их душах, и где они на самом деле проводят время после уроков", - резюмировал Антон Беккужев.

Автор: Валерия Нарская25 мая 2019, 00:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

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