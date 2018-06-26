Накануне годовщины смерти Круга в доме шансонье произошло ужасное

В дом к вдове известного шансонье Ирине Круг ночью проникли неизвестные. Это произошло накануне трагической даты – 16 лет назад был убит Михаил Круг.



Сначала Ирина услышала, что кто-то ходит на первом этаже. Она подумала, что это ее нынешний муж Сергей, поэтому не стала спускаться.

Однако уже утром хозяева обнаружили просверленное отверстие в окне. Выяснилось, что злоумышленникам удалось бесшумно проникнуть в помещение. Представительница Ирины Круг уточнила, что грабители ничего не взяли.

Кроме того, стало известно, что неизвестные влезли в два соседских дома, в одном из них сработала сигнализация. Вдова Круга обычно тоже включает сигнализацию, но в этот раз не стала, передает телеканал "360".

Сообщается, что певица испытала шок. "Это все произошло накануне другой трагедии, которая случилась 1 июля. И, конечно, для Иры это стало некоторым шоком", – рассказала представитель певицы.

Напомним, что в 2002 году к Ирине и ее супругу Михаилу Кругу проникли неизвестные. В доме, кроме них, находились теща и трое детей. Главу семейства застрелили, он скончался в больнице.

Михаил Круг – автор и исполнитель песен в жанре русского шансона, один из самых популярных представителей данного музыкального направления. Наиболее известный хит Круга – композиция "Владимирский централ".

