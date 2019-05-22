Завернула в газету: Собчак решилась на контрабанду ради любимого режиссера

Телеведущая напросилась в гости к легендарному датскому режиссеру и сценаристу Ларсу Фон Триеру. Ксения Собчак исследовала дом кинематографиста и побеседовала об алкоголизме.

Светская львица очень переживала перед встречей с любимым режиссером, она даже консультировалась у известного российского кинокритика Антона Долина. Вооружившись советами специалиста, Ксения Собчак отправилась в особняк знаменитости в Дании.

Теледива появилась на пороге режиссера не с пустыми руками: она контрабандой привезла из России завернутую в газету банку черной икры. Ларс поблагодарил Ксению за подарок и поспешил спрятать его в холодильник.

Собчак отметила, что дом режиссера выглядит достаточно скромно: "по-скандинавски". Фон Триер показал гостье подвал, в котором обычно работает. По словам кинематографиста, это единственное место, где он может побыть один, когда его дети приезжают погостить. Ксении удалось внимательно обследовать гостиную знаменитости, а вот в спальню легенды кино она так и не попала – ей вежливо отказали.

Уже во время интервью Фон Триер признался, что постеснялся приглашать гостью в опочивальню. "Я не хотел, чтобы вы увидели, какое количество таблеток я принимаю. Я пью 14 разных лекарств, это немного помогает держать моих демонов под замком", – рассказал режиссер в интервью YouTube-проекту "Осторожно, Собчак!".

Ларс пояснил, что много лет борется с депрессией. По его словам, сейчас лечение от этого недуга стало более эффективным, поэтому в целом он чувствует себя хорошо.

"А как насчет алкоголя? Вы рассказывали об этой проблеме. Что для вас алкоголь – лечение или еще одна болезнь?" – поинтересовалась теледива.

Фон Триер отметил, что к алкоголю можно относиться как к самолечению, однако он давно не употребляет спиртное. Кинематографист проходит терапию в группе "Анонимные алкоголики".

"Сейчас я в новой группе, потому что в предыдущей они все время упоминали Бога, но я не религиозен. Извините", – продолжил режиссер.

После Ларс Фон Триер сообщил Ксении Собчак, что в сообществах анонимных алкоголиков можно познакомиться с хорошими людьми. Например, на самой первой групповой встрече его приняли за бездомного и предложили помощь в поиске ночлега. Ксения Собчак не могла поверить, что члены этих групп даже не догадываются, что рядом с ними всемирно известный режиссер.