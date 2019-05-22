Оплеванная с ног до головы Собчак нашла защиту
В одном из выпусков своей программы "Осторожно, Собчак!" Ксения и Анастасия в купальниках парились в бане и хлестали друг друга вениками. Оголенное тело Собчак тут же произвело фурор в сети. Самым ядовитым стал комментарий известного блогера Лены Миро, заявивший, что вид у Собчак отвратительный и потасканный, и бывшего кандидата в президенты можно лицезреть только накрашенной и одетой.
В противовес такому резкому высказыванию ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева посоветовала не так остро реагировать на слова Миро, которая никогда в высказываниях не стеснялась. Уподобляться блогеру и обсуждать чьи-то пятые точки, эксперт не собирается. Также, она отметила, что Ксении Собчак действительно стоило бы быть скромнее и не принимать участия в видео, которые могли бы подорвать ее репутацию.
Однако, Ксения Анатольевна является персоной скандальной, поэтому, в какой-то мере, эта ситуация и сыграла ей на руку.
"И раз такое дело – обычная у нее фигура, самая что ни на есть среднестатистическая, но она вроде и не модель бикини, чтобы требовать от нее идеальных форм"– заступилась Анастасия Николаева. Ну а если Ксении Собчак больше не хочется выслушивать критику на счет своей фигуры, то пусть и вовсе не выкладывает подобный контент в сеть.
В апреле этого года на YouTube канале Ксении Собчак вышел очередной выпуск программы "Осторожно, Собчак!", в котором она пообщалась с Анастасией Волочковой. Вместе с балериной, Ксения не только осмотрела ее дом, но и протестировала баню, в которой обе звезды попарились в купальниках.
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