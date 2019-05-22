Звезды соцсетей крупно оскандалились из-за фейковых фото
Звезды Instagram быстро освоили базовые навыки ретуширования снимков. Фотошопом теперь владеют даже младшие школьники. Кадры, которые выкладываются в соцсетях, не совсем соответствуют реальности.
Однако всему есть предел. Звезды Instagram зачастую забывают, что в Сеть попадают и другие изображения – сделанные папарацци. Рано или поздно поклонники узнают, как кумиры выглядят на самом деле.
Примеров множество – труднее найти того, кто фотошопом не пользуется. Например, у блогера из Швеции Джоанны Херрштедт почти 650 тысяч подписчиков. Однако, как выясняется, в реальности у нее вовсе не такой подбородок и четко очерченная челюсть.
Пышные формы модели Анастасии Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, реальны. Однако девушка не устояла перед соблазном – она "разглаживает" кожу на снимках.
Модель и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не стала исключением. Девушка подправила черты лица – ей кажется, что так она выглядит привлекательнее.
У звезды YouTube Триши Пейтас в Instagram 2,5 миллиона подписчиков. А в жизни она выглядит вовсе не так, как на обработанных фото.
Рита Ора тоже поддалась тенденции, захватившей звезд Instagram. Певица решила сбросить пару килограммов, пишет Life. Правда, не в спортзале, а с помощью фотошопа.
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