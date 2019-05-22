Звезды соцсетей крупно оскандалились из-за фейковых фото

Звезды соцсетей оскандалились из-за злоупотребления фотошопом. Итог массового разоблачения появился на странице Beauty.False в Instagram. Пользователям Сети показали, как на самом деле выглядят их кумиры.

Звезды Instagram быстро освоили базовые навыки ретуширования снимков. Фотошопом теперь владеют даже младшие школьники. Кадры, которые выкладываются в соцсетях, не совсем соответствуют реальности.

Однако всему есть предел. Звезды Instagram зачастую забывают, что в Сеть попадают и другие изображения – сделанные папарацци. Рано или поздно поклонники узнают, как кумиры выглядят на самом деле.

Примеров множество – труднее найти того, кто фотошопом не пользуется. Например, у блогера из Швеции Джоанны Херрштедт почти 650 тысяч подписчиков. Однако, как выясняется, в реальности у нее вовсе не такой подбородок и четко очерченная челюсть.

Пышные формы модели Анастасии Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, реальны. Однако девушка не устояла перед соблазном – она "разглаживает" кожу на снимках.

Модель и подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова не стала исключением. Девушка подправила черты лица – ей кажется, что так она выглядит привлекательнее.

У звезды YouTube Триши Пейтас в Instagram 2,5 миллиона подписчиков. А в жизни она выглядит вовсе не так, как на обработанных фото.

Рита Ора тоже поддалась тенденции, захватившей звезд Instagram. Певица решила сбросить пару килограммов, пишет Life. Правда, не в спортзале, а с помощью фотошопа.