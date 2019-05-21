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Известная модель появилась на публике без нижнего белья

Нгок Трин. Фото:instagram.com/ngoctrinh89
29-летняя модель Нгок Трин пришла на красную дорожку в "голом" платье. Девушка эпатировала гостей Каннского фестиваля своим смелым нарядом.
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Известная модель посетила премьеру фильма Терренса Малика "Тайная жизнь", которая состоялась на Каннском фестивале 19 мая. Для мероприятия Нгок Трин выбрала очень откровенное платье.

Модель предстала в наряде из тончайшего черного просвечивающего материала с глубоким декольте и разрезами на юбке, сообщает The Sun. Благодаря такому сочетанию создается впечатление, что на Каннский фестиваль девушка прибыла практически голой.

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Публикация от Ngọc Trinh (@ngoctrinh89)

Снимки на красной дорожке Каннского фестиваля Нгок Трин опубликовала на своей официальной странице в Instagram. На них видно, что разрезы на юбке модели доходят до самой талии. Поэтому смело можно предположить, что она была без нижнего белья. Ведь при таком фасоне оно было бы заметно. Поэтому явно Нгок решила от него отказаться. В качестве аксессуаров девушка выбрала лишь черные туфли на огромной шпильке и серьги.

Отметим, что в 2005 году Нгок Трин признали самой фотогеничной моделью Вьетнама. Кроме того, у возмутительницы спокойствия Каннского фестиваля есть одноименная линия модной одежды. А на ее страницу в Instagram подписано 2,3 миллиона человек.

Автор: Валерия Нарская21 мая 2019, 21:26
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