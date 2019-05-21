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Корчевников разговорил любовницу Миронова

Борис Корчевников. Фото:instagram.com/b.korchevnikov
Звезда советского кино Нина Корниенко рассказала о своих отношениях с Андреем Мироновым. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артистка побеседовала с шоуменом Борисом Корчевниковым.
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Нина Корниенко стала знаменита после роли Сюзанны в телеспектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Артистка играла на одной сцене с Андреем Мироновым. В студии ток-шоу "Судьба человека" она призналась, что быстро сдружилась с обаятельным коллегой.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

"Я помню, как после спектакля он забегал на вахту и оставлял мне записочки с пронзенным сердцем и подписью: "Твой Фигаро". Тогда, конечно, никто не думал, что Миронов станет таким сердцеедом. До поры до времени я уворачивалась, пока могла", – намекнула Корниенко на роман с артистом.

Спустя время артистка узнала, что Миронов женится на ее однокурснице Екатерине Градовой. Эта новость для Нины стала большой неожиданностью.

"Мы с ней дружили до поры до времени. Она была, конечно, стильная и красивая. Самого Миронова я не представляла своим мужем. Я бы не вписалась в его жизнь. Потом Катя мне сказала, что они женятся…" – поведала звезда ведущему программы "Судьба человека".

Ведущий Борис Корчевников продолжил выпытывать правду у артистки. Нине Корниенко пришлось признаться, что даже после свадьбы она была близка с Мироновым. По словам знаменитости, Градова очень ревновала – настолько, что даже провела ночь под ее дверью.

"Думала, что Андрюша у меня дома, хотя в тот день его там не было. Мы каждый раз вместе выходили на сцену. Это такой раздражитель, сами понимаете", – рассказала Нина Корниенко в программе "Судьба человека".

Автор: Руслана Алексеева21 мая 2019, 17:21

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