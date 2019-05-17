Большое горе в семье знаменитости растрогало Корчевникова
Много лет назад звезда потеряла первенца. Екатерина Жемчужная была на седьмом месяце беременности, когда у нее начались преждевременные роды. У советских медиков не было таких возможностей, которые есть у современных докторов, поэтому выходить ребенка не удалось.
В студи программы "Судьба человека" артистка призналась, что всему виной ее бешеный гастрольный график. В то время Жемчужная была на пике своей карьеры и не хотела оставлять сцену.
"Это было в Севастополе. Всему виной издержки гастрольной жизни. Я потеряла ребенка. Муж видел нашу девочку. Я на это смотреть не могла", – рассказала Жемчужная Борису Корчевникову, которого очень растрогали слова гостьи.
В программе "Судьба человека" артистка поведала, что от глубокой депрессии ее спасла вторая беременность, которая дала ей силы жить дальше. Спустя год знаменитость подарила мужу дочь Лялю. Жемчужная отметила, что в больницу ее увозили прямо со сцены. Роды прошли хорошо.
Екатерина много лет замужем за режиссером театра "Ромэн" Георгием Жемчужным. Вместе супруги прошли через многое. Именно в театре избранника и началась карьера артистки. После она поступила в ГИТИС, попала на "Мосфильм" и сыграла самые запоминающиеся в своей карьере роли – в культовом сериале "Вечный зов" и фильме "Карнавал".
"Им нужна была девушка именно такой внешности. Уже через неделю я отправилась в Уфу на съемки. Муж, конечно, очень переживал, но все-таки меня отпустил", – рассказала Екатерина Жемчужная в студии программы "Судьба человека".
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