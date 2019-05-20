Молодая зазноба спасла 66-летнего актера

Известный актер Юрий Беляев стал гостем шоумена Бориса Кочевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рассказал, что обрел личное счастье только в 66 лет.

Впервые Беляев женился в 24 года. По его словам, этот брак был обречен, проблемы начались сразу после свадьбы.

"Ну не готов я был в то время к семье. При этом именно от Галины исходило желание расстаться со мной. У меня жгучего намерения все закончить не было", – сказал актер в студии ток-шоу "Судьба человека".

Вторая женитьба знаменитости тоже была неудачной. Артист отметил, что из-за работы был дома наездами, он практически не видел, как росли его дети. В связи с этим Беляев считает себя плохим отцом.

"В какой-то момент супруга сказала, что могу я хотя бы на выходных быть с семьей, и я пошел навстречу. Однако брак это не спасло", – рассказала знаменитость ведущему ток-шоу "Судьба человека".

После второго развода артист уже не надеялся обрести счастье. Актер признался, что практически погибал после того, как потерял семью. Спасение он нашел в звезде сериала "Всегда говори "всегда" Татьяне Абрамовой.

Будущие супруги познакомились на фестивале "Киношок". Во время сильного дождя Юрий поделился с Татьяной местом под зонтиком.

"Судьба взяла и подсекла меня. Такого чувства в моей жизни еще не было. Мы под ливнем шли к площадке, где должна была состояться церемония открытия фестиваля. Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мной управляли чувства и эмоции", – рассказал Беляев в студии программы "Судьба человека". Артист признался Борису Корчевникову, что 27-летняя разница в возрасте ни его, ни супругу не смущает.