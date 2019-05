Лазарев кровью "заплатил" за участие в Евровидении

Сергей Лазарев сдал кровь для участия в Евровидении. В правила международного песенного конкурса внесен новый пункт.

Генетический анализ, для которого Сергей Лазарев сдал кровь, должен определить, сколько в участнике национальностей. Как предполагает российский певец, организаторы конкурса сделали это для того, чтобы показать единство исполнителей.

"Главный спонсор конкурса – контора, которая определяет, сколько в тебе национальностей. Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано. Но мне самому интересно, сколько во мне национальностей. Я думаю, это сделано, чтобы показать, что все мы едины", – рассказал Сергей Лазарев в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Сергей Лазарев участвовал в Евровидении три года назад. Он представил эффектный номер и песню You are the only one – однако занял лишь третье место. В этом году российский артист намерен взять реванш. Он уверен, что поддержка команды Филиппа Киркорова и композиция Scream помогут ему стать победителем, пишет StarHit.

64-й конкурс песни Евровидение пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве. По словам Филиппа Киркорова, который продюсировал номер и писал песню для Сергея Лазарева, ему хотелось, чтобы европейская публика увидела нашего артиста с новой стороны. Теперь он выйдет на сцену со сложной балладой Scream.

Многим показалось странным, что за месяц до Евровидения Сергей Лазарев внезапно решил сменить привычный образ. Большинство подписчиков его не оценили. Артист опубликовал фото, на котором предстал небритым и с челкой.Фолловеры посчитали, что новая прическа певцу не к лицу.