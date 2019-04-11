"Плохо выглядите": Лазарев перед "Евровидением" напугал внешним видом
До международного музыкального конкурса "Евровидение-2019" осталось чуть больше месяца. Многим показалось странным, что Сергей Лазарев внезапно решил сменить привычный образ. Большинство подписчиков его не оценили.
Артист опубликовал фото, на котором предстал небритым и с челкой. "Доброе утро))) хорошего дня)) где бы вы ни были…", – коротко подписал снимок Сергей Лазарев. Фолловеры посчитали, что новая прическа певцу не к лицу.
"Сереж, будто с острова необитаемого... Не узнать!", "Не идет такая челка", "Сергей, вы прямо хозяин хинкальной", "Надо побриться", "Ну нет", "Что-то не очень", – высказались пользователи соцсети. Некоторые забеспокоились за самочувствие исполнителя. "Плохо выглядите, наверное гуляли до утра в клубняке?", "Доброе утро. Отдохнуть уже надо, Сережа", "Такой уставший", – написали фолловеры. Справедливости ради стоит отметить, были и те, кто посчитал, что челка и щетина идут Сергею Лазареву.
Напомним, ранее Сергей Лазарев показал фото подросшего сына Никиты в Instagram. Наследник певца привел россиян в восторг. В последнее время исполнитель стал все чаще публиковать фотографии с ребенком. Так, Сергей Лазарев показал в своем микроблоге в соцсети фотоколлаж из снимков Никиты, сделанных в рамках одной фотосессии.
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