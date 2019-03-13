"Сладкий малыш": сын Лазарева умилил народ

Известный певец показал фото подросшего наследника Никиты в Instagram. Сын Сергея Лазарева привел россиян в восторг.

В последнее время исполнитель стал все чаще публиковать фотографии с ребенком. Так, Лазарева показал в своем микроблоге в соцсети фотоколлаж из снимков сына, сделанных в рамках одной фотосессии.

"Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!" – подписал фото отпрыска Сергей Лазарев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Поклонники артиста восхитились от снимков.

Фолловеры сделали сыну Сергея Лазарева множество комплиментов. "Какой замечательный мальчик))", "Сладкий малыш", "Чудный мальчик, как и его папа!!!", "Маленький "Джентльмен", "Очень милый сынок у Вас, Сергей", "Очень быстро они растут. Здоровья сыночку!!!! Это самое главное", "Какое чудо!", "Очень очаровательный, лучезарный мальчик!!!" – отметили в комментариях подписчики.

Многие сошлись во мнении, что Никита очень похож на своего знаменитого папу. Некоторые выразили по этому поводу противоположное мнение.

Напомним, малыш появился на свет в 2014 году. Примечательно, что исполнитель несколько лет старался не афишировать то, что у него появился наследник. Только в 2016 году репортеры сняли сына Сергея Лазарева с певцом на выходе из храма.Позже Филипп Киркоров рассказал в интервью, что наследника Сергею Лазареву родила суррогатная мать.