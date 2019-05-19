Несчастная Бузова разрыдалась после предательства
Откровенный пост Ольги Бузовой об отношениях с людьми появился в Instagram телеведущей и певицы. Звезда призналась, что сильно переживает и плачет из-за предательства.
По словам телеведущей, она, как и все женщины, любит ушами и верит красивым словам. В результате, как это ни прискорбно, она доверяет непорядочным людям, из-за чего очень страдает.
"Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила… Переживаю, плачу… А потом всегда ищу для них оправдания, и ведь нахожу их… Не правильно это. Нельзя ждать от людей таких поступков, на которые они… Не способны!", – написала Ольга Бузова в своем микроблоге (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Телезвезда призналась, что свою "вечную ошибку" повторяет раз за разом. И никак не научится не впускать таких людей в свою жизнь.
Некоторые поклонники предположили, что Ольга Бузова снова переживает свой разрыв с мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым. Бывший супруг женился на модели Анастасии Костенко, а телеведущая после расставания все еще одинока. Другие решили, что звезда страдает от свежей обиды – и потребовали назвать имя не оправдавшего доверия Бузовой мужчины. Телеведущая на вопросы не отвечает, пишет Teleprogramma.pro.
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