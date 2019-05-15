"Навсегда запомню этот день": Бузова поделилась откровением
Звезда телестройки, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вспомнила, как начинался ее творческий путь. Ведущая "Дома-2" опубликовала в Instagram фотографию из Северной столицы, а также архивные кадры.
Ольга Бузова рассказала, что ровно 15 лет назад покинула малую родину и уехала покорять Москву, передает Пятый канал. Карьера началась со съемок в шоу "Дом-2", которое и прославило девушку.
"15 мая 15 лет назад кардинально поменялась моя жизнь, когда 18-летней девочкой я из родного города Санкт-Петербурга приехала в Москву участвовать в реалити-шоу "Дом-2", строить дом и любовь. Я навсегда запомню этот день", – откровенно заявила знаменитость.
В другом посте она подчеркнула: никто и представить не мог, что благодаря упорству, труду и поддержке поклонников Ольга Бузова достигнет "таких небывалых высот". "Хочу выразить благодарность родному и любимому каналу ТНТ за заботу, за внимание, за предоставленные возможности", – написала телеведущая. Поблагодарила она и преданных фанатов.
"Спасибо за ваши теплые слова. Спасибо за то, что со мной переживаете трудности и проблемы, взлеты и падения вот уже 15 лет. Спасибо, что вы всегда рядом! За эти 15 лет мы с вами стали одной большой семьей", – отметила Бузова.
Звезда гуляет по улицам родного города и публикует романтические снимки, сделанные на фоне главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Поклонники восхищаются фотографиями Ольги Бузовой и не скупятся на комплименты.
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