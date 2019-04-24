Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова
Новые показания Марии Максаковой разрушили версию, предложенную с самого начала расследования генпрокурором Украины Юрием Луценко. В соответствии с ней, в деле явно прослеживалась "рука Кремля", участие ФСБ и бывшего мужа оперной певицы Владимира Тюрина.
Как заявила Мария Максакова на заседании Шевченского суда в Киеве, в убийстве виноват друг ее мужа Денис Панаитов. В его квартире супруги поселились после бегства на Украину.
"Ее бывший муж Тюрин, который по обвинительному акту и является заказчиком убийства Вороненкова в Киеве вместе с ФСБ, оказывается ни при чем", – написал в соцсетях журналист Виталий Губин, присутствовавший в зале суда, сообщает Ura.ru.
Дениса Вороненкова обвиняли в мошенничестве и фальсификациях. Бывший депутат Госдумы бежал из России на Украину с женой Марией Максаковой. Бизнесмена застрелили возле отеля в центре Киева в марте 2017 года. Генпрокурор Украины сразу заявил, что заказчик убийства – бывший гражданский муж певицы. Мария Максакова сначала эту версию поддержала, однако позже заявила, что готова извиниться перед Тюриным.
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