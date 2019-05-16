Филиппа Киркорова высылают на Украину
С этой интересной инициативой выступил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Таким образом он отреагировал на слова певца в интервью Ксении Собчак. Филипп Киркоров заявил телеведущей, что готов стать переговорщиком от нашей страны с Владимиром Зеленским.
Манукян предложил выслать Киркорова в Незалежную. "Филипп Бедросович рвется помочь наладить связи между Россией и Украиной. С другой стороны, мы пока не знаем, как подступиться к президенту – артисту Зеленскому", – отметил эксперт в беседе с "Дни.ру".
"Они друзья. Вырисовывается идеальная формула. Филиппа Киркорова следует назначить послом России на Украине. Он наверняка сможет помочь нашим странам – по крайней мере, снизить напряженность в отношениях", – предположил Манукян.
Напомним, что Филипп Киркоров дал большое интервью Ксении Собчак. Ведущую очень впечатлила гардеробная исполнителя, о чем она рассказала на своей странице в Instagram.
Как писали "Дни.ру", Филиппу Киркорову запрещен въезд на территорию Незалежной. Он попал в черный список российских артистов, составленный в августе 2015 года Советом безопасности Украины.
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