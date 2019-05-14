Внебрачные дети делят шикарное наследство Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов после череды сложнейших операций решил написать завещание. Внебрачные дети один за другим стали заявлять свои права и делить наследство еще при жизни живописца. В студии "Путь говорят" Первого канала звезда встретилась с еще одним предполагаемым отпрыском.

Никас Сафронов признался, что сам не знает, сколько у него детей. Присутствующий в студии "Пусть говорят" друг художника рассказал, что знает о семерых возможных потомках звезды.

Живописец отметил, что помогает всем своим наследникам. Более того, он уверен, что по крайней мере шесть отпрысков из объявившихся семи точно приходятся ему родными.

"На протяжении моей жизни никто ко мне претензий не предъявлял, я не судился, не просили алименты, не просили ничего. Я вину несу. Я всех жалею. Почему я сегодня всех принимаю – потому что я не присутствовал при их воспитании, не нянчил, когда они болели. Не шел с ними в школу", – рассказал о своих чувствах Сафронов в студии "Пусть говорят".

Художник отметил, что сомнение у него вызывает только младший ребенок – 19-летний Ландин Сороко из Австралии. Живописец считает, что юноша не тянется к нему душой, а видит лишь его кошелек.

"У меня не было сомнения, пока он не приехал ко мне в гости. Когда я увидел вот это его… Я, конечно, засомневался", – заметил художник.

По словам Сафронова, 20 лет назад у него был роман с немкой Катрин Сороко. Тогда он даже хотел жениться. Но после того, как стало известно о беременности, характер Катрин изменился. Эти отношения стали тяготить Никаса. Он ушел от возлюбленной, но пообещал помогать финансово. Например, в последние несколько лет он отправлял Ландину каждый месяц по 3,5 тысячи долларов.

В конце программы "Пусть говорят" специалист генетической лаборатории обнародовал результаты исследования. По словам эксперта, вероятность того, что Никас Сафронов является отцом Ландина Сороко, составляет 99,9%.

Также на съемках "Пусть говорят" появился еще один сын Никаса – Лука. Он полагает, что его братья уже довольно взрослые для того, чтобы просить помощи у отца. По словам Сафронова-младшего, он сам зарабатывает себе на жизнь. Более того, молодой мужчина уверен, что говорить о наследстве при жизни родителя – это кощунство. Лука полагает, что после смерти художника необходимо создать фонд с государственным управлением, который бы сохранил картины Никаса Сафронова для будущих поколений.