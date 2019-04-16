Бывший муж влез в грязные разборки с любовником Началовой
Сегодня, 16 апреля, прошел месяц со дня смерти Юлии Началовой. От артистки осталось множество песен, единственная дочь Вера и... судебное разбирательство. Это дело о 20 миллионах рублей, которые, как уверяет экс-любовник Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, он заплатил за долю в ее квартире в элитном жилом комплексе. Певица при жизни утверждала, что денег от него так и не увидела.
Когда Началова умерла, ее представители понадеялись, что Фролов заберет иск и откажется от претензий на квартиру, наследницей которой должна стать дочь певицы, но не тут-то было. А так как девочка не достигла совершеннолетия, ее интересы в суде представляет отец – Евгений Алдонин.
Появилась информация о том, что бывший муж Началовой намерен сесть за стол переговоров с Фроловым, передает Teleprogramma.pro. Ходят слухи о афере, в которую Юлия угодила под влиянием неких людей. Якобы артистка планировала получить кругленькую сумму, но ситуация обернулась против нее.
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. У 38-летней звезды был целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь Юлию Началову провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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