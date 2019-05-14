Раздавленный критикой Яббаров покинул шоу "Дом-2"
"Мне неинтересно это обсуждать", – заявил теперь уже экс-участник реалити журналистам. Бывший житель шоу "Дом-2", судя по всему, был в плохом настроении.
К слову, это не первый случай, когда мужчина заявляет о намерении покинуть телестройку. Поддавшись негативным эмоциям, он уже несколько раз собирал вещи и прощался с поклонниками. Правда, поостыв, просился обратно. И этот раз, скорее всего, не будет исключением.
Отметим, что в последнее время Яббаров раздражается из-за любого пустяка. Особо достается от Ильи его девушке Маргарите Ларченко. Недавно влюбленные уехали с поляны в шикарные апартаменты, в которых снимают шоу "Спаси свою любовь". Однако переезд в комфортабельное жилище не помог паре, влюбленные продолжали ссорится.
"Она уже задолбала меня. Вечно чем-то недовольная. Сказал ей по-человечески, что у меня нет настроения сегодня. И вот она гудит. Это ей не дали, то не дали, маникюр не сделали... Я тут причем?" – в ярости кричал Яббаров.
Возможно, звезда шоу "Дом-2" не справилась с давлением и критикой, которые обрушились после появления сына Богдана. Наследника Илье подарила Алена Рапунцель. Экс-участник бросил избранницу, когда та еще была беременна. Ксения Бородина, например, не раз упрекала новоиспеченного отца в том, что тот не приехал на крещение малыша.
Под нажимом общественности житель шоу "Дом-2" все-таки наладил общение с сыном. Теперь Илья постоянно отчитывается в соцсетях о встречах с Богданом. "Я так рад, что мы нашли все вместе общий язык и перестали ругаться. Я так рад, что могу своего сынулю целовать, держать на руках, обнимать. Он такой ангелочек – люблю его очень сильно", – написал он недавно в Instagram. Об этом сообщает StarHit.
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