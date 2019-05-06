Малахов обнародовал странное предсмертное сообщение Цывиной
В распоряжении редакции ток-шоу оказалась странная запись, которая была сделана за несколько часов до смерти артистки. На ней Ирина Цывина признается, что очень боится разгневать сына Евгения Благонравова. Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов продемонстрировал сообщение.
"И это он сказал, что его не было дома. А на самом деле он был дома. Просто я легла в постель и спала, засунув беруши в уши, чтоб меня никто не трогал. Была ночь, поэтому я не стала тебе звонить. Тем более он читает всю нашу переписку, и я не хотела бы, чтоб он читал. Ты же знаешь, какой он жестокий человек, как он обращался с тобой. Человек настроения. Ладно, Сашенька. Ты прочитай, и я сотру нашу переписку, чтобы он потом не упрекал. В принципе он нормально относится к тому, что ты придешь 19-го, и все будет хорошо. В смысле, 20-го. Давай прочитай, а потом я это все сотру. Тем более, что я приняла таблетку корвалола и лежу в кровати. Спокойной ночи! Складских тебе снов! Пока!" – говорит Цывина.
Сын артистки Евгений Благонравов, который присутствовал в студии "Прямого эфира", поспешил прокомментировать запись. По словам наследника звезды, Ирина Цывина наговаривала сообщение подруге – молодой девушке по имени Александра Клименко. Эту знакомую матери Евгений назвал "псевдокрестницей" и проходимкой.
"Почему я ее гнал ***** вениками? Потому что она обрабатывала мою мать", – отметил Благонравов, добавив, что Клименко, приехала в столицу из Читы и пыталась зацепиться в столице с помощью Цывиной. Александра, по его словам, тайно прописалась в квартире артистки.
Клименко тоже появилась в студии ток-шоу "Прямой эфир". Девушка сообщила, что Благонравов врет, говоря о том, что в день смерти матери – 18 апреля был на работе, этому, по ее мнению, свидетельствует сообщение Цывиной. Также подруга умершей знаменитости заявила, что Евгений поднимал руку на артистку и отнимал у нее деньги.
Сын Ирины Цывиной отметил, что действительно забирал у родительницы кошелек. Он ограничивал звезду в средствах, чтобы та не могла купить алкоголь и напиться. Более того, порой он запирал ее в квартире до прихода специалистов из наркологической клиники. Он никогда не бил мать. Присутствующим в студии ток-шоу "Прямой эфир" Евгений Благонравов напомнил, что в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.
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